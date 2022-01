À la veille de l'entrée de l'équipe nationale d'Algérie en compétition africaine au Cameroun pour le compte de la coupe d'Afrique des nations, Total Energies, la Fédération algérienne de football a, dans un communiqué, mis en garde les opérateurs économiques et organismes, nationaux comme étrangers, publics comme privés, contre toute exploitation frauduleuse des marques déposées et signes distinctifs de la FAF, de l'équipe nationale, ainsi que de l'image collective des joueurs. Le document précise que «ces éléments ne bénéficient qu'aux partenaires et sponsors ayant contracté accord avec la Fédération». À cet égard, la FAF rappelle qu'elle est propriétaire exclusif de «l'ensemble des signes, marques et images». Aussi, toute exploitation «sans autorisation expresse expose ses auteurs aux conséquences de leurs actes, allant jusqu'aux poursuites judiciaires», souligne l'instance qui demeure, néanmoins, «disponible à étudier toutes les sollicitations venant de la sphère économique dans un cadre organisé et légal».