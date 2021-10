La lutte et le contrôle antidopage constituent un impératif pour le bon déroulement des manifestations sportives, la protection de la santé des joueurs, ainsi que la sauvegarde des principes éthiques et des valeurs éducatives du football. Un axe que la Fédération algérienne de football compte mettre en exergue. Aussi, la sous-commission antidopage, relevant de la commission médicale fédérale de la FAF, présidée par le docteur Djamel-Eddine Damerdji, porte à la connaissance des acteurs du football les nouvelles recommandations de l'Agence mondiale antidopage (AMA) ainsi que la liste des interdictions récemment publiées sur la liste de l'AMA, dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2022, indique un communiqué de l'instance footballistique. Dans ce document, sont précisés les produits interdits en compétition et en permanence. Aucune méthode interdite ne sera considérée comme une méthode spécifiée si elle n'est pas identifiée comme telle dans la liste des interdictions, précise le communiqué de la FAF.