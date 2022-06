Dans un communiqué, la Fédération algérienne de football a indiqué qu'elle allait entamer des procédures légales en perspective de poursuivre en justice une page facebook qualifiée de «fake». Selon le communiqué, la FAF «met en garde les internautes contre une page facebook truquée au nom de «Académie FAF Algérienne» qui publie de faux contenus concernant la mise en ligne d'une plate-forme pour enregistrer les jeunes talents avec les frais financiers en contrepartie. À cet effet, la FAF se démarque de toute responsabilité des informations publiées par la page en question. Elle affirme que toutes les activités et les programmes de développement sont du ressort de la Direction technique nationale. «Seuls le site et les pages officiels de la FAF sur les réseaux sociaux ont l'exclusivité de les publier» souligne le document mis en ligne sur la page facebook de l'instance footbalistique qui compte «poursuivre la page en justice pour usurpation d'identité et escroquerie».