La direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) a annoncé le lancement d'un concours de recrutement du personnel assimilé et d'agents contractuels au profit des habitants des wilayas du Sud. Le concours de recrutement sur titre concerne les personnels assimilés (spécialité santé), au profit du Centre médico-social de la sûreté de la wilaya de Tindouf.Il s'agit également du recrutement, par voie de sélection, d'agents contractuels assimilés, dans les différents corps et grades au profit des wilayas du Sud suivantes: Adrar, Biskra, Béchar, Ouargla, Tindouf, Ghardaïa, Bordj Badji Mokhtar, Béni Abbès, In Guezzam et Touggourt. Les intéressés peuvent télécharger et imprimer le formulaire de participation au concours et prendre connaissance des conditions de recrutement et du dossier à fournir, sur son site électronique et sa page Facebook.