Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, a reçu à Alger l'ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, avec laquelle il a passé en revue les voies et moyens de consolider les opportunités de coopération dans le domaine du tourisme. Outre l'examen de voies de renforcement et de promotion des relations bilatérales unissant les deux pays dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, les deux parties ont affirmé leur attachement à promouvoir la coopération bilatérale. À cet égard, l'ambassadrice américaine a mis l'accent sur la nécessité de «coordonner les efforts en vue de faire connaître la destination Algérie auprès des touristes américains». Les deux parties ont convenu de poursuivre les efforts visant à renforcer les relations de coopération dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, afin de réaliser les aspirations futures et d'oeuvrer pour l'instauration d'un partenariat, au mieux des intérêts communs des deux pays.