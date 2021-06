Décidément, le ridicule ne tue pas. En effet, le président du Mouvement El Bina, Abdelakder Bengrina, n'a pas trouvé mieux que de suggérer aux hautes autorités de l'Etat de négocier avec (sic) les responsables politiques et hommes d'affaires emprisonnés pour corruption et dont les peines cumulées sont supérieures à 100 ans. Selon Bengrina, cette «stratégie» permettra de récupérer les fonds détournés. Pour ce faire, Bengrina propose des réductions de peines contre la restitution des biens détournés, assorties d'une interdiction de quitter le pays. Le malheureux candidat à la dernière élection présidentielle soutient que la récupération de «200 milliards de dollars de l'argent volé pourrait permettre un décollage de l'économie nationale au vu de la détérioration de la situation financière du pays». Néanmoins, Bengrina conditionne ces négociations par une approbation du futur Parlement et un référendum populaire.