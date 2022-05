La découverte d'eau dans l'atmosphère d'une exoplanète potentiellement habitable, annoncée en fanfare en 2019, est remise en question dans une nouvelle étude. «Il y a peut-être de la vapeur d'eau autour de K2-18 b, mais on n'en est pas sûr», a dit l'astrophysicien Bruno Bézard, de l'Observatoire de Paris-PSL. Les calculs menés concluent à une détection de méthane plutôt que d'eau, selon l'étude parue jeudi dans Nature Astronomy. L'annonce de 2019 avait agité les planétologues, car elle concernait la première, -et jusqu'ici la seule-, exoplanète située dans la zone dite «habitable» de son système solaire. C'est-à-dire un astre se trouvant, comme la Terre, à une distance ni trop proche ni trop lointaine de son étoile pour y rendre possible la vie. Avec une masse égale à huit fois celle de notre planète, K2-18 b est qualifiée de «super-Terre» ou «mini-Neptune». L'étude de 2019 avait utilisé les observations du télescope spatial Hubble. Le juge de paix est déjà à son poste: le télescope spatial James Webb (Jwst), beaucoup plus performant, va entrer en service et l'observation de l'atmosphère de K2-18 b y est déjà programmée.