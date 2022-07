La décharge publique de Oued S'mar a été transformée en jardin public de détente et de loisirs qui s'étend sur 45 hectares, réhabilitée en pôle environnemental au moyen de technologies modernes, en attendant son ouverture aux visiteurs après le parachèvement des procédures nécessaires. L'utilisation des technologies de pointe a permis de transformer la décharge, qui recevait depuis 1978 toutes sortes de déchets, en un jardin florissant qui comprend des arbres sur une superficie de 20 hectares, en plus de 11 hectares de gazon naturel et 9 hectares réservés à la promenade. Afin d'assurer le confort des visiteurs, le parc a été pourvu de 350 bancs publics, 20 auvents en bois, cinq commerces de produits alimentaire, des sanitaires (quatre), ainsi qu'un centre d'exposition de produits traditionnels, outre 220 lampadaires. L'énergie nécessaire à l'éclairage et à l'irrigation est assuré par la transformation de 18 millions m3 de déchets enfouis.