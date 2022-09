L'Agence coréenne de coopération internationale (Koica) confirme son ancrage en Algérie. Un intérêt illustré par l'acquisition à Alger d'un nouveau siège, sis à la rue des Oliviers à El- Biar. Il faut savoir que Koica représente les activités du gouvernement coréen en matière d'aide publique au développement sous l'égide du ministère coréen des Affaires étrangères. En Algérie, Koica se concentre sur les secteurs de l'aquaculture, le changement climatique et la transformation numérique. L'ambassadeur de Corée à Alger, Kim Chang-Mo, qui a présidé la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de Koica, a souligné que la coopération au développement a été la partie cruciale de la relation entre son pays et l'Algérie. M.Jang, nouveau directeur de Koica commente que la Corée du Sud a une expérience de développement unique et la partager avec ses pays partenaires est la mission principale de Koica.