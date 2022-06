La Corée du Sud a lancé, hier, sa première fusée spatiale de conception nationale, selon des images télévisées, quelques mois après l'échec en octobre d'un premier lancement. Le Korea Satellite Launch Vehicle II, une fusée à carburant liquide de 200 tonnes, appelée Nuri, a décollé du site de lancement de Goheung à 16h00 locales (07h00 GMT) et un commentateur a déclaré: «Il semble que tout se passe comme prévu». Ce deuxième essai intervient huit mois après l'échec du premier lancement au cours duquel la fusée n'avait pas réussi à envoyer en orbite sa charge utile factice, ce qui avait constitué un revers pour Séoul. Les trois étages de la fusée avaient fonctionné, l'amenant à une altitude de 700 kilomètres, et la charge utile de 1,5 tonne s'était séparée avec succès. Mais elle n'avait pas réussi à mettre en orbite un satellite factice, le moteur du troisième étage s'étant arrêté de fonctionner plus tôt que prévu.