L'évolution des relations algéro- françaises dans les mois à venir, la coopération économique ainsi que la circulation des personnes. Ce sont les thèmes abordés hier, par Mme Clara Tardy, Conseillère de presse et communication à l'ambassade de France en Algérie, avec Ahmed Fattani, directeur de publication du quotidien L'Expression. Mme Tardy, qui a rendu une visite de courtoisie à L'Expression, a également discuté avec M.Fattani de la situation des médias en Algérie et plus particulièrement de la presse francophone.