Au vu de l'ampleur des accidents de la circulation, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a plaidé, devant la Commission des transports et des télécommunications de l'APN, pour un durcissement des sanctions contre les chauffards, dans le projet du nouveau Code de la route, qui sera transmis prochainement à la première chambre du Parlement par le secrétariat général du gouvernement. «Nous ne devons pas banaliser un accident de la route, qui fait 10 à 15 morts» a clamé Abderrachid Tabbi devant les députés. À cet égard, il a révélé que le gouvernement prévoit dans le projet du Code de la route, des amendes plus élevées, des peines plus sévères et la criminalisation de certains actes irraisonnables au volant, tels que la conduite dangereuse ou le refus de présenter une pièce d'identité à un agent de corps de sécurité.