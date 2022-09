La commissaire européenne à l'Énergie, Kadri Simson, effectuera une visite en Algérie le 10 octobre prochain. À l'ordre du jour, la relance du dialogue énergétique avec l'Algérie, d'une part, et, d'autre part, l'évaluation de l'approvisionnement en gaz en Europe. L'intention de Simson est de convaincre le gouvernement algérien sur la possibilité d'obtenir de meilleurs prix pour l'achat de gaz naturel grâce à la plate-forme d'achat conjointe que la Commission européenne est en train de mettre en place. La visite intervient après que les ministres de l'Énergie des 27 pays européens sont tombés d'accord pour mettre en place des mesures d'urgence afin de contrer les hausses des prix du gaz et de l'électricité.

Les ministres européens de l'Énergie évoquent même un plafonnement du prix des importations de gaz de l'UE. Ils ont demandé à la Commission européenne de préparer en quelques jours «une proposition solide et concrète», a déclaré le ministre tchèque de l'Industrie, Jozef Sikela, dont le pays occupe la présidence tournante de l'UE.