Un arrêté de wilaya interdisant aux privés la collecte et le transport de déchets de toute nature sans autorisation a été pris par le wali de Tlemcen. Cet arrêté intervient suite à la prolifération des vols de câbles électriques et téléphoniques en cuivre, ainsi que les canalisations en cuivre, les compteurs d'eau, les couvercles des avaloirs, les bancs métalliques se trouvant au niveau des espaces publics. Cette situation a engendré des perturbations dans quelques services publics comme les coupures répétées d'électricité et du téléphone fixe, causant de grandes pertes à quelques entreprises publiques. Cette décision impose aux privés d'obtenir une autorisation auprès d'établissements spécialisés dans le recyclage et la valorisation des déchets, leur permettant d'exercer leurs activités, selon le communiqué. Dans le cadre de cette décision, les contrevenants feront l'objet de poursuites pénales et de saisie de leurs véhicules par les services de sécurité compétents, selon la même source.