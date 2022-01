Les services de police d'Oran ont réussi, lors de l'année précédente, à saisir plus de 15 kilos de cocaïne ainsi que 14 quintaux de kif traité et 130.538 comprimés de psychotropes, a-t-on appris, avant-hier,, de la direction de la sûreté de wilaya. Dans un bilan annuel de 2021 des activités de la police dans le domaine de la lutte contre le commerce illicite de stupéfiants, les mêmes services ont traité 1.508 affaires dont neuf concernant le démantèlement de réseaux spécialisés dans le trafic international de stupéfiants et de psychotropes dans lesquels étaient impliqués 2.103 individus, indique un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques.Ces opérations ont permis la saisie de15,823 kg de drogue dure (cocaïne), plus de 14,44 qx de kif traité, ainsi que 130.538 comprimés de psychotropes, indique-t-on.