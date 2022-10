La Caisse nationale des retraites (CNR) a reçu, jeudi à Alger, le label de la qualité d'accueil «Fi khidmatikoum», attribué par l'Institut algérien de normalisation (Ianor), les agences locales de la Caisse répondant à tous les critères de la qualité d'accueil. La cérémonie de remise du certificat de labellisation s'est tenue au siège de la CNR. À cette occasion, six agences locales de la CNR ont reçu le label «Fi khidmatikoum» (À votre service), en l'occurrence les agences de Béjaïa, Constantine, Jijel, Aïn Témouchent, Tipasa et Sétif, outre le Centre d'appels relié au numéro vert (3011) relevant de la CNR. À cet effet, les efforts de la CNR ont été mis en avant, notamment dans le cadre de sa stratégie visant essentiellement à simplifier les procédures administratives, assurer les meilleures conditions d'accueil pour ses usagers (retraités et ayants droit), à travers la mise en place d'une cellule d'écoute pour prendre en charge leurs préoccupations et propositions. La caisse dispose également de services numériques diversifiés développés et modernisés périodiquement en fonction des exigences des retraités.