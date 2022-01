La Caisse nationale du logement (CNL) sera «très prochainement» transformée en établissement financier afin de pouvoir contribuer au financement du logement sur d'autres ressources que celles du budget de l'Etat, a indiqué son directeur général, Ahmed Belayat. Dans un entretien paru au dernier numéro de la revue Bâtisseur.dz de la CNL, Ahmed Belayat a fait savoir que cette transformation s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle philosophie de production du logement. En tant qu'établissement financier, la CNL se doit de réfléchir à la mise en place de nouveaux produits pour collecter cette épargne et à financer le logement sur d'autres ressources que celles du budget de l'Etat, sans pour autant exclure la mise d'autres produits financiers sur le marché. Néanmoins, la CNL n'a pas la prétention d'être une banque à guichet, ni une banque commerciale classique. L'initiative avait pour but de promouvoir une mixité sociale à travers l'implantation sur un même site de logements relevant du locatif et d'autres de l'accession à la propriété.