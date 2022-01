Somptueuse, délicieuse et exquise sous ses différents aspects. Bien que les recettes différent d'une région à l'autre, la chorba frik demeure incontestablement, la reine des soupes en Algérie, mais aussi en Libye et en Tunisie. Dans son livre «Soup: a global history», la célèbre cheffe cuisinière, Janet Clarkson, a jeté son dévolu sur les soupes traditionnelles de différents pays avant de classer certaines dans le top 20 des meilleures soupes au monde plongeant ainsi les lecteurs dans l'univers d'une cuisine séculaire, toujours attrayante et succulente. La chorba frik, ce plat «réconfortant» comme le décrit si bien le média américain CNN, est cuisiné dans différents pays du Maghreb, à savoir, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. C'est ainsi que Janet Clarkson a classé la chorba frik à la sixième place des meilleures soupes au monde. «Les grains tendres absorbent un bouillon de tomate et des épices aromatiques, leur saveur se marie avec des pois chiches dans un ragoût de poulet, de boeuf, de mouton ou d'agneau. Elle est servie avec des quartiers de citron et un morceau de kesra», décrit la rédaction de CNN.