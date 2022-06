La combinaison du vaisseau spatial habité Shenzhou-14 et d'une fusée porteuse Longue Marche-2F a été transférée sur la zone de lancement, a déclaré l'Agence spatiale des vols habités de Chine (China Manned Space Agency, Cmsa) dimanche. Les installations et l'équipement sur le site de lancement sont en bon état, et divers contrôles de fonction avant le lancement et des tests conjoints seront effectués comme prévu, a déclaré la Cmsa. Le 16 octobre dernier, la Chine avait lancé le vaisseau spatial Shenzhou-13, envoyant trois taikonautes pour une mission de 6 mois afin de construire sa station spatiale. La Chine envisage de lancer les modules d'expérimentation Wentian et Mengtian, le vaisseau spatial habité Shenzhou et un vaisseau cargo. La Chine achèvera également la construction en orbite de sa station spatiale et construira un laboratoire spatial national en mesure de fonctionner de manière stable en orbite, selon la Cmsa.

De plus, le pays poursuit ses recherches dans les technologies clés pour le projet d'atterrissage habité sur la Lune.