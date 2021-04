La Chine avance à grands pas dans la construction du plus grand réseau mobile 5G au monde, a indiqué le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information. Le pays a construit 792.000 stations de base 5G à fin février dernier, alors que le nombre de terminaux mobiles connectés au réseau 5G a atteint 260 millions, a fait savoir le vice-ministre, Liu Liehong, lors d'une conférence de presse. Le ministère a également précisé que les expéditions de téléphones portables 5G en Chine représenteraient 80% du total des téléphones au deuxième semestre de cette année, notant que le pays vise à construire plus de 600.000 stations de base 5G en 2021. La Chine s'est engagée à redoubler d'efforts pour promouvoir la construction et l'application des réseaux 5G de manière ordonnée, accélérer la couverture 5G dans les grandes villes et faire avancer la co-construction et le partage de cette technologie.

Pour sa part, le ministère chinois des Sciences et des Technologies avait annoncé avoir d'ores et déjà constitué un groupe de travail pour plancher sur la 6G, la sixième génération de l'internet mobile.