Le Croissant-Rouge algérien (CRA) vient de réceptionner, par le biais de l'ambassade de la République populaire de Chine à Alger, 253.000 masques de la Croix-Rouge chinoise, dans le cadre de la solidarité entre les deux peuples algérien et chinois pour faire face à la pandémie de Covid-19. La présidente du CRA, Saïda Benhabyles a évoqué, à cette occasion, les relations d'entraide humanitaire existant entre les peuples algérien et chinois et qui remontent à de longue années, soulignant que «ce don constitue le prolongement de l'action de solidarité commune entre les peuples algérien et chinois qui s'est intensifiée durant la pandémie de Covid-19». S'agissant des bénéficiaires de ce don, elle a indiqué qu'ils seront destinés aux démunis, aux catégories vulnérables dans les zones d'ombre, aux immigrés et aux sans abris, précisant que la distribution des masques et des produits désinfectants se fait parallèlement à la distribution d'aides alimentaires.