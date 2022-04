La Chine accélérera la recherche sur les technologies clés de conservation de l'eau, impliquant 42 projets cette année, a déclaré le ministère des Ressources en eau selon l'agence Chine nouvelle. Après des années d'efforts, l'innovation scientifique et technologique de la Chine en matière de conservation de l'eau a fait des progrès remarquables. Mais l'innovation originale, la recherche fondamentale, la recherche sur

les technologies de pointe et l'efficacité du système d'innovation présentent encore de nombreuses faiblesses, a déclaré Li Guoying, ministre des Ressources en eau. Les efforts de recherche devront être basés sur les conditions nationales et les conditions de l'eau de la Chine pour répondre à la demande et résoudre les problèmes, a déclaré M. Li. Les projets de recherche couvriront les domaines comme la prévention des inondations et des sécheresses, l'utilisation intensive et économique des ressources en eau et la protection des rivières et des lacs.