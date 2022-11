La Chine abrite depuis hier le Sommet de Wuzhen de la Conférence mondiale de l'Internet 2022, dans la province orientale du Zhejiang, rapporte l'agence de presse Chine Nouvelle. Sous le signe «Vers un avenir numérique partagé dans un monde connecté - construire une communauté avec un avenir partagé dans le cyberespace», l'événement de trois jours réunira plus de 2.000 représentants de plus de 120 pays et régions. Des rapports sur le développement d'Internet en Chine et dans le monde seront publiés au cours de cette réunion mondiale, qui se tiendra à la fois en ligne et hors ligne, ajoute l'agence de presse. Le sommet est la première réunion annuelle de la Conférence mondiale de l'Internet, une organisation internationale basée à Pékin.