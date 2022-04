L'industrie de la céramique algérienne a atteint un niveau des plus appréciables. De l'avis de tous, elle n'a plus rien à envier de ce qui se fait à l'étranger. Une situation qui pourrait lui ouvrir grandes les portes de l'exportation. «La céramique algérienne est aujourd'hui aux normes internationales. Nous maîtrisons la technologie, les coûts et la qualité», a affirmé, hier sur les ondes de la Chaîne 3, Mohamed-Moncef Bouderba, président de l'Association des producteurs et céramistes algériens. «Avec l'avantage économique sur le prix du gaz, la céramique algérienne est très concurrentielle et pourrait«trouver sa place sur les marchés des pays du sud de l'Europe», a-t-il ajouté. Pour atteindre cet objectif, il plaide pour «un soutien et un accompagnement sur les plans de la logistique et du transport, accompagnés d'une véritable révolution bureaucratique et bancaire».