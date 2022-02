Malgré son caractère obligatoire, l'assurance contre les effets des catastrophes naturelles (Cat-Nat) ne couvre que 12% des biens immobiliers détenus par les particuliers, a déploré Youcef Benmicia, président de l'Union algérienne des sociétés d'assurance et de réassurance (UAR). L'assurance Cat-Nat «peine à se généraliser, en dépit de son caractère obligatoire», a déploré Youcef. Benmicia à la Revue de l'assurance. De ce fait, près de 90% des citoyens propriétaires de leurs logements ne protègent pas leurs habitations contre le risque Cat-Nat. Même constat pour les commerçants et les entrepreneurs qui préfèrent, dans leur majorité, ne pas souscrire à ce produit, alors qu'ils sont tenus de s'assurer contre les catastrophes naturelles même s'ils ne détiennent pas en toute propriété leurs biens immobiliers. Pour mettre fin au non-respect du caractère obligatoire de cette assurance, des groupes de travail de I'UAR et de la Compagnie centrale de réassurance (CCR) sont en train de revoir la réglementation encadrant le système d'assurance Cat-Nat et conduire via le nouveau dispositif institutionnel à favoriser la généralisation de la souscription à ce type d'assurance.