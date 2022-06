La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (Casnos), a annoncé mardi dans un communiqué, que le délai légal de versement des cotisations annuelles est fixé au 30 juin 2022. La Casnos appelle tous ses adhérents à «se rapprocher de l'agence la plus proche pour procéder au versement des cotisations annuelles afin d'éviter les majorations et les pénalités de retard et de bénéficier de la couverture sociale et des diverses prestations dont l'assurance maladie et la retraite». «Les agences de la Casnos sont ouvertes les jours de la semaine du samedi au jeudi, de 8h à 16h», précise le communiqué qui ajoute que «le règlement des cotisations peut être effectué via le e-paiement».