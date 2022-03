Une étude comprenant des propositions pour atteindre la sécurité alimentaire en Algérie sera présentée par la Confédération algérienne du patronat citoyen (Capc) le 27 mars courant, a indiqué à Alger le président de cette organisation patronale, Sami Agli. «Le document est finalisé» et sera dévoilé à quelques jours du début du mois de Ramadhan, a-t-il précisé lors de la rencontre organisée par la Capc pour présenter son «Livre Blanc» sur l'entreprise et le développement économique. Le président de la confédération a justifié le choix de cette période par le fait que ce mois soit considéré comme «un baromètre» pour tout ce qui touche à l'alimentaire. Une étude motivée par l'importance de la thématique de la sécurité alimentaire, considérée comme un des «défis» de l'économie et de l'entreprise algérienne. Par ailleurs, Samy Agli a annoncé qu'une autre étude sur la sécurité énergétique sera dévoilée durant le mois de Ramadhan ou juste après.», et que la Capc poursuivra ses propositions en exposant son plaidoyer sur la transition numérique, suivi par un document qui traite de la diversification économique.