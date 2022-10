En vertu du décret exécutif n° 22-357 du 20 octobre 2022, publié au Journal officiel n°70, la «Caisse nationale du logement passe d'un établissement public à caractère industriel et commercial, sans création de personnalité morale nouvelle, en entreprise publique économique, désignée ci-après l'EPE. Selon le même document, l'EPE est tenue d'assurer les missions et les activités de l'établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) jusqu'à l'établissement de ses statuts, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. En outre, les biens, droits et moyens de l'Epic, quelle que soit leur nature, deviennent patrimoine de l'EPE qui en supporte les obligations. Les documents contractuels en vigueur, signés antérieurement à la publication du présent décret, par l'établissement public à caractère industriel et commercial, continuent à produire leurs effets et engagent l'EPE. Par ailleurs, les droits et obligations du personnel demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui leur étaient applicables à la date de publication du présent décret au Journal officiel.