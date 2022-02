Les dispositions de bonification, à titre exceptionnel, par le Trésor public, du taux d'intérêt des crédits accordés par les banques et établissements financiers en faveur des entreprises et particuliers en difficultés, à cause de la pandémie, sont maintenues jusqu'au 31 mars, selon un décret exécutif publié au Journal officiel (JO) N° 11. Il s'agit du décret exécutif n° 22-66 du 10 février 2022 modifiant le décret exécutif n° 20-239 du 31 août 2020, signé par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahamane. En vertu de ce texte, les dispositions décidées en août 2020, sont prorogées jusqu'au 31 mars 2022».