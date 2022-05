Global Finance, le magazine financier mensuel, vient de publier sur son site officiel,la liste des lauréats de son classement des meilleures institutions financières en Afrique. Se basant sur leurs résultats annuels 2021 et le retour à la rentabilité après la Covid-19, ce classement met à l'honneur la résilience des banques africaines. En Afrique du Nord, Global Finance distingue l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et le Soudan. L'Algérie est représentée par la Banque nationale d'Algérie, lauréate du Prix de la meilleure banque dans le pays. Le magazine relève que la BNA est celle qui s'est le plus démarquée, précisant que l'établissement financier, dont la clientèle s'élève à 3 millions, a revu ses services de banque en ligne et prévoit d'ouvrir 12 agences dédiées à la finance islamique.