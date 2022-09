Reçu en audience par le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, le vice-président chargé des opérations au niveau de l'une des cinq institutions composant le Groupe de la Banque mondiale, l'Agence multilatérale de garantie et des investissements (Miga), Junaid Kamal Ahmed, a affirmé que son institution «se tient prête à appuyer l'Algérie dans la mise en oeuvre de son programme de diversification économique».

À ce propos, il a mis l'accent sur «la disponibilité de ses experts à convenir d'un programme de coopération destiné à consolider les efforts déployés pour relever nombre de défis, notamment, dans certains domaines tels la transition énergétique, la promotion des énergies nouvelles et renouvelables, l'efficacité énergétique, le développement des PME/PMI et le renforcement des capacités d'octroi de crédit des banques». Les deux parties se sont engagées à «poursuivre les échanges» en vue d'établir une coopération future «à même de permettre à l'Algérie de tirer profit de l'expérience de cette institution multilatérale et de ses réussites accomplies dans d'autres régions du globe».