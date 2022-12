La Banque nationale de l'habitat (National Housing Bank) vient de franchir l'avant-dernière étape avant la proclamation officielle de sa création. Le ministre de l'Hbitat et de l'Aménagement du territoire, Mohamed-Tarek Belaribi, et le ministre des Finances Brahim Djamel Kessali, ont procédé, hier, au siège de la Caisse nationale du logement CNL, à la tenue de la réunion de l'Assemblée générale extraordinaire. Cette action intervient suite à l'accord signifié par le Conseil de la monnaie et du crédit, relatif à la reconversion de cette caisse en une banque de l'habitat. L'assemblée générale vise à apporter les changements nécessaires et les transformations au niveau des statuts de la caisse, entreprise publique économique EPE, en vue de sa reconversion. Les changements concerneront les différentes opérations dans ses activités, notamment les dépôts de fonds des épargnants, les opérations de crédit, mise à disposition des outils de virement et de dépôt d'argent et leur gestion, conformément à l'article 66 du Code de la monnaie et du crédit. Enfin, l'assemblée générale extraordinaire devra également valider le changement de l'appellation de la CNL en Banque nationale de l'habitat. Une étape indispensable avant le dépôt du dossier pour agrément devant la banque d'Algérie.