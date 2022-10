Des règlements de la Banque d'Algérie portant création et mise en circulation de deux nouveaux billets de 2000 DA et d'une pièce de monnaie de 50 DA ont été publiés au Journal officiel (JO) N70. Ainsi, il a été mis en circulation un billet de banque commémoratif de deux mille (2000) dinars algériens, à l'occasion de la tenue, à Alger, de la 31ème session ordinaire du Sommet de la Ligue des États arabes. Un autre billet de deux mille (2000) dinars algériens est également créé à l'occasion du 60e anniversaire de l'Indépendance nationale. Les nouveaux billets circuleront concomitamment avec les billets de banque actuellement en circulation, notent les règlements de la Banque d'Algérie. Le règlement 22-06, indique par ailleurs, que la Banque d'Algérie crée et émet une nouvelle pièce de monnaie métallique de cinquantaine (50) dinars algériens. Elle circulera concomitamment avec les pièces de monnaie métallique actuellement en circulation, selon le texte.