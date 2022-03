Poursuivant le programme de raccordement des zones d'ombre à Internet pour l'année 2022, dans la wilaya de Annaba, Algérie télécom Annaba a finalisé l'installation de 10 nouvelles stations d'Internet 4G, notamment dans les communes de Treat et Chétaïbi. Après le lancement de la station de Bouzizi, commune de Seraïdi, en 2020, c'est au tour des projets de 4G dans les communes de Chaouli Belgacem, Aïn Chorga, Koudiet Amrah, Gharbi Aïssa, Selmoun El Hachmi, Esatha, Hashassia, Bouguessas, Amirat Messaoud et Chetaïbi, de bénéficier de l'opération. Entre 2019 et 2020, Algérie télécom est parvenu à parachever le raccordement de l'ensemble des communes, en fonction des plans d'urbanisation actuels et tout en prenant en considération la progression continue des localités de la wilaya dans son ensemble. Le programme a été quelque peu retardé par l'épidémie de Covid-19 et les périodes de confinement sanitaire en 2020 et 2021. Mais le retard a été résorbé avec l'achèvement des 10 nouvelles stations 4G.