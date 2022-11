Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a reçu, dimanche à Alger, le secrétaire exécutif de la Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale (Clcpro), Mohamed Lemine Hamouny avec lequel il a évoqué les derniers préparatifs en prévision de la 10e session de cette instance qui se tiendra à Oran du 27 novembre au 1er décembre prochain. La rencontre a permis de passer en revue les préparatifs logistiques et techniques engagés par l'Algérie pour assurer le succès de cette session qui regroupera les secrétaires généraux des dix pays membres de la Clcpro, outre quatre SG d'autres pays désirant rejoindre la Commission. Plusieurs points ont été abordés, dont l'état de la lutte contre le criquet dans les pays membres depuis la dernière session ainsi que la méthode d'adoption du budget du prochain exercice et l'adhésion de nouveaux pays. La Clcpro compte actuellement 10 pays du nord-ouest d'Afrique, à savoir l'Algérie, le Burkina-Faso, la Lybie, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et la Tunisie.