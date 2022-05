L'université des sciences et de la technologie Houari Boumediene (Usthb) d'Alger a été classée première au classement des établissements d'enseignement supérieur à l'échelle nationale, organisé pour la première fois en Algérie, dans le cadre de la manifestation de la Semaine scientifique, clôturée samedi à l'université Ferhat Abbas (Sétif-1). Les universités Boubaker Belkaïd (Tlemcen) et Ferhat Abbas (Sétif) sont classées respectivement deuxième et troisième, tandis que les universités Mohamed Boudiaf (M'sila) et Djillali Liabès (Sidi-Bel-Abbès) ont décroché, respectivement, la quatrième et la cinquième place de ce classement qui englobait 26 établissements universitaires, premiers au classement des établissements d'enseignement supérieur algériens. Les trois lauréates bénéficieront de l'accompagnement nécessaire pour pouvoir décrocher une place parmi les 500 meilleures universités du classement mondial, conformément à l'objectif tracé et inclus dans le programme de travail du gouvernement (2021 -2024).