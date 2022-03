L'Union nationale du patronat et des entrepreneurs (Unpe), a salué dans un communiqué la décision du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, de superviser au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l'installation du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies (Cnrst). «C'est le couronnement de la démarche pour une Algérie nouvelle», note le document soulignant que l'Unpe accueille «avec joie cette action honorable qui consiste à redonner sa vraie place au savoir, afin de relancer la machine économique». C'est également avec beaucoup d'honneur que l'Unpe rappelle qu'elle a été initiatrice de la même idée en organisant un séminaire le 20 janvier 2020. Le Cnrst est un organe constitutionnel consultatif placé auprès du président de la République, chargé de promouvoir la recherche nationale dans les domaines de l'innovation technologique et scientifique, de proposer les mesures permettant le développement des capacités nationales de recherche et d'évaluer l'efficience des dispositifs nationaux de valorisation des résultats de la recherche au profit de l'économie nationale.