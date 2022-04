L'Union nationale du patronat et des entrepreneurs (Unpe) reproche à certaines parties la hausse des prix du fer, ciment, bois et plastique. Le président de l'Union nationale du patronat et des entrepreneurs (npe), Mohamed Yazid Meliani estime que les ministères des Finances, du Commerce et de l'Industrie doivent intervenir dans le but de mettre fin aux spéculations conduites par certaines parties responsables de la commercialisation au niveau des usines. Selon lui, ces spéculateurs engendrent de lourdes dépenses aux entrepreneurs. C'est en tout cas ce que rapporte le quotidien arabophone Echorouk. Mohamed Yazid Meliani a affirmé qu'une hausse significative des prix des matériaux de construction susmentionnés est de vigueur durant ces trois dernières années. Selon le locuteur, l'augmentation des prix des matières premières menace la réalisation des projets de construction. Mais aussi, cela pousse les entrepreneurs au chômage technique, à changer d'activité ou à déclarer faillite. Mais aussi, ils appellent à réactualiser les prix des matériaux de construction et de les inclure dans les cahiers des charges. De la sorte, ces chefs d'entreprises peuvent revoir les créances quand les prix des matières premières partent à la hausse.