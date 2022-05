L'université III Salah Boubnider de Constantine a lancé, hier, sa nouvelle plate-forme numérique de la direction des oeuvres universitaires. Une première en Algérie. Une plate-forme conçue pour rapprocher les étudiants de l'administration et fluidifier la communication entre eux. L'objectif est de faciliter les opérations de renouvellement des inscriptions, l'obtention d'un hébergement au niveau des différentes résidences universitaires, et de la carte de transport universitaire. Une application permettant de faire une demande d'obtention de bourse ou de renouvellement de dossier. Une application permettant aux étudiants de choisir le menu de restauration hebdomadaire au niveau des résidences. Une application, également, accessible aux employés pour l'obtention des attestations de travail, des fiches de paye et des demandes de congé. Il est, également, possible de télécharger la revue Mouzne. Une revue offrant les dernières actualités portant sur des résidences universitaires, évènements, annonces, offres,...etc.