Des établissements universitaires de la République du Mozambique ont convenu de signer, prochainement, des conventions de partenariat avec l’université Ibn Khaldoun de Tiaret comprenant l’encadrement des étudiants et la concrétisation en commun de projets de recherche. À la faveur de la visite qu’a effectuée l’ambassadeur mozambicain en Algérie, Carvalho Muaria, à l’université de Tiaret, de nombreux points ont été abordés avec le vice-doyen de l’université, chargé de la pédagogie, M’hamed Kamou, au siège du rectorat. Le diplomate mozambicain a exprimé sa forte volonté de renforcer les relations bilatérales et d’échanges entre l’université Ibn Khaldoun de Tiaret et un nombre d’établissements universitaires de la République du Mozambique, dans tous les domaines, en premier lieu, l’encadrement, la formation, la recherche et les stages, notamment dans les spécialités scientifiques et techniques, telles que la biologie, l’agriculture, la médecine vétérinaire, le génie mécanique, le génie civil, le génie industriel et autres .