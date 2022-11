Dans le cadre du programme Erasmus+ International Credit Mobility- ICM, l'université de Rouen (France) propose des bourses pour les étudiants algériens pour le deuxième semestre 2022/2023, lit-on dans le communiqué publié sur son site officiel. Ces bourses concernent notamment les lettres et langues, les sciences naturelles et environnement, et les mathématiques et statistiques. Ces bourses sont offertes pour

les étudiants algériens en master 1. Pour profiter de ces bourses, les étudiants intéressés sont tenus d'envoyer leurs candidatures avant le 30 novembre prochain. Le dossier de candidature doit être envoyé en version papier au vice-doyen en charge de la post-graduation. Mais aussi en version numérique à l'adresse suivante:. Aussi, l'université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou invite les étudiants intéressés par cette offre à se rapprocher du vice-rectorat chargé des relations extérieures, pour plus d'informations.