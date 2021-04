Le Times Higher Education (THE) a publié mercredi 21 avril son classement mondial des universités, centré sur leurs actions en matière de développement durable. Classée 1ère en Algérie, accompagnée par l'université de Béjaïa et l'université d'Oran 1, et dans le Top 600 mondial, l'université de M'sila conforte sa position d'université qui s'implique dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) édictés par l'ONU en 2015. Si l'on prend le classement dans son ensemble, six universités algériennes seulement sont citées. Au sujet des critères de classement, le The University Impact classement utilise des indicateurs calibrés pour une comparaison complète et équilibrée dans quatre grands domaines: la recherche scientifique, la sensibilisation, l'intendance, et l'enseignement. Les indicateurs de recherche sont dérivés des données fournies par la base internationale de données Scopus. Le maintien de l'université de M'sila au 1er rang national depuis 3 ans par THE Impact Ranking University a également été possible grâce aux actions menées par ses acteurs universitaires qui s'inscrivent dans la stratégie globale de développement durable et de responsabilité sociétale de l'établissement.