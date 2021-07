L'université Abdelhamid Mehri (Constantine-2) a été dotée d'un nouvel espace de télé-enseignement devant être mis en service lors de la prochaine rentrée universitaire (2021-2022). Le nouvel espace abritera une plate-forme de télé-enseignement en vue de promouvoir l'enseignement pédagogique et consolider les efforts de lutte contre la propagation de la Covid-19. La création de cette plate-forme de télé-enseignement s'inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts lancés depuis l'année universitaire 2014-2015 pour moderniser l'enseignement supérieur à travers des moyens pédagogiques numériques destinés au renforcement et l'accompagnement des étudiants comme l'audiovisuel et les moyens de communication modernes offrant un contenu scientifique de manière rapide et de meilleure qualité.