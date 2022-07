L'université d'Oran 1 «Ahmed Ben Bella» a lancé un appel à candidature nationale en vue de la participation à la 1ère édition du prix d'excellence «Hassan Lazreg», en hommage au professeur et moudjahid défunt qui a présidé la création de plusieurs établissements universitaires dont l'université d'Oran 1 «Ahmed Ben Bella». Lancé en collaboration avec les établissements d'enseignement supérieur et la recherche scientifique sous le patronage du ministère du secteur, le Prix vise à promouvoir les recherches multidisciplinaires qui allient entre l'excellence scientifique et l'impact économique et social. Il vise à encourager les chercheurs dans les domaines des sciences de la santé et de la vie, des arts, des sciences humaines et sociales, et des sciences et technologies. Un prix sera également décerné pour la bonne gouvernance universitaire. Une plateforme électronique sera mise à la disposition des professeurs et chercheurs ainsi que des centres de recherche scientifique du 18 juillet au 11 août prochain pour déposer leurs dossiers de candidature dans les domaines concernés par le prix.