L'ambassadeur de l'Ukraine en Algérie, Maksym Sobh, a affirmé que les entreprises ukrainiennes sont prêtes à prendre part au processus de mise en oeuvre du programme national de développement de l'industrie minière en Algérie qui vise à moderniser et développer les minerais de fer, d'or et de minéraux rares. S'exprimant lors d'un séminaire virtuel organisé par le Conseil des exportateurs et des investisseurs au ministère ukrainien des Affaires étrangères sur l'importance du marché algérien et les opportunités d'investissement disponibles, le diplomate a ajouté que l'expérience de l'Ukraine dans le domaine de la transformation des aliments, des produits chimiques, du raffinage du pétrole et du gaz pourrait être mise au service des futurs projets que compte lancer l'Algérie. Pour sa part, le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que la récente adhésion de l'Algérie à la zone de libre-échange continentale africaine pourrait faire de l'Algérie une «porte africaine» pour les biens et services en provenance d'Europe, y compris d'Ukraine.