La représentation de l'Union européenne (UE) en Algérie propose une formation au profit des universitaires algériens pour une période de 6 mois au sein de sa section politique. Cette formation sous forme d'un stage de 6 mois financé par l'UE est destinée, essentiellement, aux universitaires algériens intéressés par les relations internationales. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la représentation de l'UE en Algérie, indique que cette formation débutera à partir d'avril 2022. Elle est destinée aux jeunes diplômés universitaires algériens. La date limite de soumission des candidatures est fixée pour le 6 février 2022. Les détails de la formation sont à consulter sur https://cutt.ly/NIVdJoy. La formation permettra de coordonner les positions et partager des informations sur les développements politiques, sécuritaires et économiques, ainsi que sur les questions de migration et de droits de l'homme, selon le site de la représentation de l'UE en Algérie. Cette formation portera également sur une série d'initiatives de diplomatie publique, sur des questions telles que la culture, le changement climatique, le commerce et les affaires économiques.