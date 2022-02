La Commission européenne a qualifié de «tempête dans un verre d'eau» une polémique née d'une séquence filmée lors du sommet UE-Afrique, montrant le chef de la diplomatie ougandaise ignorer la présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen. L'épisode a suscité des comparaisons dans la presse et sur les réseaux sociaux avec le «sofagate», quand Mme von der Leyen s'était retrouvée assise sur un canapé, à l'écart du président turc Recep Tayyip Erdogan et du président du Conseil européen Charles Michel, lors d'une visite à Ankara, en avril 2021. L'incident avait suscité des accusations de sexisme. Charles Michel avait été critiqué pour ne pas avoir réagi et Ursula von der Leyen, qui s'était dite «blessée», l'avait averti qu'elle ne permettrait «pas qu'une telle situation se reproduise». La scène qui a fait le tour des réseaux sociaux montre le MAE ougandais, Jeje Odongo, passer devant Ursula von der Leyen et se diriger directement vers Charles Michel et le président français Emmanuel Macron, pour serrer les mains des deux hommes. Après une remarque de Macron, le ministre ougandais se retourne vers la présidente de la Commission pour lui adresser quelques mots, sans lui serrer la main, avant de repartir.