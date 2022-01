Une série de substances chimiques dangereuses pour la santé contenues dans les encres de tatouage ou le maquillage permanent sont interdites depuis 2 jours dans l'Union européenne où quelque 12% de la population sont tatoués. Sept Etats membres les ont déjà bannies dans le cadre de leur législation nationale: la France, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède et la Slovénie. Les restrictions adoptées couvrent des substances et colorants qui peuvent être cancérigènes, entraîner des mutations génétiques, affecter les capacités reproductrices, causer des allergies cutanées ou d'autres effets nocifs pour la santé, a précisé une porte-parole. La liste des substances prohibées (mercure, nickel, chrome, cobalt, méthanol, certains colorants rouges, orange, jaunes, violets et bleus) a été adoptée fin 2020. L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) note que les pigments d'encre peuvent "migrer de la peau vers différents organes, tels que les ganglions lymphatiques et le foie" et qu'"il pourrait en aller de même pour des effets plus graves, tels que des cancers ou des lésions causées à notre ADN ou au système reproducteur".