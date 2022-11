L'analyse de la composition de l'eau présente dans la «météorite de Winchcombe», publiée mercredi, démontre qu'elle a une composition très similaire à celle des océans terrestres. Une preuve suffisante que l'eau sur Terre y a été apportée par des météorites? «La chimie de l'eau contenue dans la «météorite de Winchcombe» est plutôt similaire à ce qu'on trouve dans nos océans sur Terre. Les résultats des analyses menées apportent, ainsi, de l'eau au moulin aux tenants de la théorie selon laquelle ce sont des météorites dérivées d'astéroïdes qui ont apporté l'eau sur Terre au début de son histoire», affirme Katherine Joy, l'une des coauteurs de l'étude et spécialiste de l'étude des météorites à l'université de Manchester. Toute la matière contenue dans cet échantillon - eau y compris - vient donc directement de l'espace. Plus précisément, cette météorite se serait détachée de la ceinture d'astéroïdes autour de Jupiter et a traversé 4,56 milliards d'années pour parvenir jusqu'à nous. «Elle représente un instantané de l'origine de notre système solaire, et de la manière dont la poussière céleste s'est agrégée pour former les premières planètes dans l'univers», résume Katherine Joy.