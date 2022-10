Dans un communiqué publié, le ministère du Travail a annoncé le lancement de la troisième phase de réactivation de l'opération de contractualisation entre les organismes de sécurité sociale et les établissements publics de santé. La convention a été signée par le ministre du Travail, Youcef Chorfa et le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi «Cette opération s'inscrit dans le cadre de la concrétisation du 42e engagement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune relatif à la préservation du système de sécurité sociale et de retraite, notamment à travers le développement des prestations de services électroniques à distance des caisses de sécurité sociale, le développement de l'évaluation médico-économique dans le domaine de l'assurance maladie et la lutte contre les abus et les fraudes sur les prestations de sécurité sociale», précise le communiqué. Cette opération permettra aux organismes de sécurité sociale d'accompagner les établissements publics de santé dans les différents domaines relatifs à la couverture sociale.